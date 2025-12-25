Шапша предложил дать ответственному бизнесу целевые квоты на подготовку кадров

Это позволит повысит эффективность государственных расходов на образование, считает губернатор Калужской области

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Председатель комиссии Госсовета по направлению "Кадры", губернатор Калужской области Владислав Шапша выступил с инициативой расширить возможности целевой подготовки кадров за счет бюджетных квот для лидеров ответственного бизнеса. С соответствующим предложением он выступил на заседании Госсовета по вопросам подготовки кадров для экономики России под председательством президента РФ Владимира Путина.

"Вы абсолютно верно акцентировали важность целевой подготовки кадров. Рабочая группа поддерживает необходимость повышения гибкости этого механизма и ответственности всех участников. И как одну из мер предлагает облегчить доступ к целевой подготовке кадров для бизнеса, который доказал свою социальную ответственность. Это позволит нам привлечь внебюджетные средства и повысит эффективность государственных расходов на образование", - сказал он.

Механизм целевого набора применяется преимущественно для подготовки специалистов в интересах государственных предприятий, сельхозтоваропроизводителей, организаций оборонно-промышленного комплекса, а также резидентов территорий опережающего развития, особых экономических зон, Арктической зоны, свободного порта Владивосток, а также ряда инновационных и научно-технологических центров.