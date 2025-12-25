Южная Осетия и ВЭБ.РФ разрабатывают проект Транскавказкой железной дороги

ЦХИНВАЛ, 25 декабря. /ТАСС/. Проект строительства Транскавказкой железной дороги, проходящей из России через Южную Осетию в Закавказье и далее на Ближний Восток, разрабатывают югоосетинские власти совместно с ВЭБ.РФ. Об этом сообщил президент Южной Осетии Алан Гаглоев, подводя итоги года на встрече с журналистами.

"Самый короткий и самый безопасный путь из Российской Федерации в Закавказье и далее на Ближний Восток идет через Южную Осетию. И то, что по своему стратегическому значению железная дорога намного важнее Транскавказской автомагистрали тоже понимают все. <…> Республика Южная Осетия готова и Транскам обеспечить и такой большой проект как железная дорога. Более того, мы с ВЭБ.РФ прорабатываем этот масштабный проект. И исходя из их возможностей и общей конструкции, которая складывается в геополитическом плане, я думаю, что вопрос сложный, но других вариантов нет", - сказал Гаглоев.

Глава республики отметил, что дорога черед Верхний Ларс не сможет закрыть все потребности и рано или поздно встанет необходимость провести железную дорогу через Южную Осетию. "Для нас это самый короткий путь выхода республики на самодостаточность, и Южная Осетия сможет еще и другим республикам помогать. Ситуация с каждым днем стремительно меняется и думаю, что и это событие мы тоже увидим", - отметил Гаглоев.

О проекте

Проект строительства железной дороги Алагир - Цхинвал власти Южной Осетии представили на I Международном инвестиционном форуме в Цхинвале, рассматривая данный маршрут как важную часть евразийской транспортной сети и "мост" между Россией, Кавказом и рынками ближневосточного региона. По мнению разработчиков, проект масштабной железной дороги - это полноценная комплексная транспортная система, включающая автодорожную инфраструктуру, складские и логистические комплексы, создающая новые возможности для промышленности, гидродобычи, энергогенерации, сельского хозяйства и туризма. Реализация проекта позволит значительно расширить логистические возможности Южной Осетии, привлекая инвестиции и стимулируя развитие малого и среднего бизнеса.