Во Внуково предупредили о небольших задержках рейсов из-за плановой очистки ВПП от снега

В аэропорту задействовали многофункциональную снегоуборочную технику, спецмашины для распределения химреагентов и обработки воздушных судов противообледенительной жидкостью

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Небольшие задержки рейсов, связанные с противообледенительной обработкой воздушных судов и плановой очисткой ВПП от снега, возможны в столичном аэропорту Внуково. Об этом сообщается в Telegram-канале авиагавани.

"Несмотря на сложные метеоусловия в Московском регионе, сильный ливневый снег, аэропорт Внуково работает в штатном режиме. Отмен рейсов по метеоусловиям во Внуково нет. Возможны небольшие задержки рейсов, связанные с противообледенительной обработкой воздушных судов и плановой очисткой ВПП от снега", - отмечается в сообщении.

Как сообщается, все службы Внуково работают с привлечением необходимого количества персонала и производственных ресурсов для обеспечения устойчивого функционирования всех жизненно важных систем аэропорта. Кроме того, задействована многофункциональная снегоуборочная техника, спецмашины для распределения химреагентов и обработки воздушных судов противообледенительной жидкостью, добавили там.

Ранее в столичном регионе начался сильный снегопад, который может продлиться до глубокой ночи. В Гидрометцентре РФ ТАСС сообщали, что в течение вечера и ночи в Москве может выпасть до 9 см снега, при этом в отдельных районах не исключена метель и налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Согласно прогнозу синоптиков, температура воздуха в Москве ночью составит от минус 3 до минус 1 градуса, по области - от 0 до минус 5 градусов. В связи с ухудшением погоды в мегаполисе и Подмосковье с 21:00 мск объявлен желтый уровень метеорологической опасности.

Представители воздушных гаваней также сообщали ТАСС, что сильный снегопад, обрушившийся на Москву и Московскую область, пока не повлиял на работу аэропортов столичного региона.