Крыму и Севастополю выделили субсидию в 4,2 млрд рублей

Средства пойдут на реализацию госпрограммы социально-экономического развития

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ выделило Крыму и Севастополю субсидию в 4,2 млрд рублей на реализацию госпрограммы социально-экономического развития, говорится в соответствующем распоряжении.

"Распределить бюджету Республики Kpым субсидию на реализацию мероприятий по социально-экономическому развитию Республики Крым и города федерального значения Севастополя на 2025 год в размере 4 209 840,2 тыс. рублей", - отмечается в документе.

ФЦП социально-экономического развития Крыма и Севастополя принята в 2014 году, позднее она переформатирована в госпрограмму. Ключевые из уже созданных объектов - Крымский мост, энергомост, новый аэропорт в Симферополе, две теплоэлектростанции, инженерные сооружения для обеспечения водой восточного Крыма и трасса "Таврида". Объем финансирования госпрограммы составляет 840 млрд рублей.