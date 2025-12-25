Украина продлила на год запрет на импорт российских товаров

Среди запрещенной продукции значатся, в частности, мясо, рыба, кофе, чай, шоколад и другие кондитерские изделия, детское питание, корм для животных, алкоголь и сигареты

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Кабмин Украины на год продлил запрет на ввоз в страну товаров из России. Это следует из двух постановлений, опубликованных на сайте украинского правительства.

Одно из них продлевает до 31 декабря 2026 года срок действия запрета на ввоз некоторых российских товаров. Другое на тот же срок продлевает действие пошлин в отношении продукции из России. Оба постановления были приняты 30 декабря 2015 года и с тех пор неоднократно продлевались.

Среди запрещенной для импорта продукции значатся, в частности, мясо, рыба, кофе, чай, шоколад и другие кондитерские изделия, детское питание, корм для животных, алкоголь и сигареты. Также запрет распространяется на несколько видов промышленных товаров, транспортных средств, удобрений и сельскохозяйственной продукции.