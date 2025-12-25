Эксперт Лачугин: в Петербурге пекарни трансформируются в борьбе за покупателей

В период с августа по декабрь 2025 года число пекарен уменьшилось на 4,2%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Сокращение количества пекарен продолжается в Санкт-Петербурге. В период с августа по декабрь 2025 года их число уменьшилось на 4,2% (с 2 390 до 2 289), приводит статистику агентство недвижимости AVG "Недвижимость".

"К концу 2025 года рынок пекарен в Санкт-Петербурге демонстрирует умеренное снижение после летнего пика. В августе в городе насчитывалось 2 390 пекарен, в октябре - 2 247, а в декабре показатель стабилизировался на уровне 2 289 объектов", - говорится в сообщении.

Динамику эксперты отмечают и при сравнении более длительного периода. Например, в апреле 2024 года в Санкт-Петербурге работало более 2,5 тыс. пекарен, что на 9% больше показателей декабря 2025 года. Сейчас на рынок Северной столицы приходится около 21% всех пекарен, представленных в крупнейших городах страны. Уступает Петербург по этому показателю только Москве.

Трансформируются, чтобы выжить

Главной причиной такого сокращения эксперты называют появившихся в этой нише несколько лет назад крупных ретейлеров. Еще в разгар пандемии COVID-19 пекарни стали превращаться в полноценные продуктовые магазины, где можно купить не только выпечку и кофе, но и обеды. Это привело к тому, что пекарни стали забирать часть посетителей у сетевых магазинов, рассказал в беседе с ТАСС независимый консультант по продвижению продовольственных товаров в торговые сети Михаил Лачугин.

"Эта ситуация сильно ускорила ретейлеров. Они тоже начали активно инвестировать в развитие собственных пекарен. Поэтому крупнейшие игроки рынка (X5, "Магнит" и "Лента") смогли всего за несколько лет в собственных магазинах открыть пекарни с тем же самым ассортиментом. Это снова сместило баланс сил в сторону сетевых магазинов", - подчеркнул Лачугин.

Клиентов стали терять уже пекарни, и эта тенденция сохраняется до сих пор. Потребители начали понимать: приобрести выпечку, иногда даже по более выгодной цене, можно в любом магазине у дома, поэтому не обязательно идти за ней в пекарню.

"Сейчас перед пекарнями встали новые вызовы. Им приходится дорабатывать свой ассортимент, делать его более сложным, чтобы предлагать людям новые вкусы и интересные сочетания. Стал замечать, что в сетевых пекарнях начали появляться свежеприготовленные сэндвичи, хот-доги", - отметил эксперт.

Преимущества пекарен

В гонке за покупателем у пекарен есть свои преимущества перед классическими торговыми сетями, в том числе кадровые. Крупные магазины сталкиваются с дефицитом персонала, отчасти потому, что сотрудникам приходится совмещать множество различных задач. В пекарнях же функционал, как правило, более цельный и понятный.

"Люди видят, что в магазине в зоне готовой еды нет продавца, поэтому разворачиваются и уходят в пекарни. То есть торговые сети теряют покупателей и прибыль из-за того, что у них плохо организована внутренняя работа, а в глобальном смысле - проигрывают в конкуренции и дают шанс развиваться сетевым пекарням", - уточняет собеседник агентства.

Важным преимуществом пекарен также является продуманная атмосфера. В отличие от безликих торговых залов, здесь акцент делают на уюте, создавая условия, при которых покупка кофе, выпечки или другой продукции превращается в приятную паузу.

Варианты развития пекарен

В дальнейшем борьба за покупателя между ретейлерами и пекарнями будет только нарастать. Для сохранения потока посетителей пекарням потребуется дальнейшая локализация и гибкая персонализация ассортимента, в том числе в зависимости от специфики района.

"Если порассуждать над дальнейшим развитием пекарен, то я бы выделил направление более персонализированного ассортимента, который бы подгонялся под конкретные локации, под конкретные районы. Этим еще пока мало кто занимается, хотя на самом деле это очень важная тема. То есть спрос в районе, где живут преимущественно пенсионеры, и в районе, где, наоборот, живут молодые люди, совершенно разный", - рассказывает Лачугин.

В отличие от ретейла, который предлагает персональные скидки в рамках фиксированного ассортимента, пекарни обладают уникальной возможностью адаптировать или видоизменять продукт под запрос отдельного покупателя.

"Пекарни могут этот ассортимент адаптировать, добавлять определенные вкусы, комбинировать варианты. Пока это их ниша, но крупные сети, обладающие огромными ресурсами, со временем тоже могут начать движение в этом направлении", - заключил Лачугин.