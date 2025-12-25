Иран объяснил прекращение поставок газа в Ирак зимними холодами

Об этом сообщило иракское Минэнерго

РАБАТ, 25 декабря. /ТАСС/. Иранские власти назвали похолодание в зимний период времени и технические неполадки основными причинами полного прекращения поставок газа в соседний Ирак, где сырье используется преимущественно для выработки электроэнергии. Об этом сообщило иракское министерство электроэнергетики.

"По данным иранской стороны, прекращение экспорта газа обусловлено техническими причинами и возросшим внутренним спросом [в Иране] из-за наступивших зимних холодов", - указал руководитель пресс-службы Минэнерго Ахмед Муса, слова которого привело агентство INA. Он добавил, что поставки иранского газа "и так были недостаточны и составляли [до прекращения импорта] 5 млн кубометров в сутки из согласованных 25 млн кубометров". Поэтому, заметил Муса, "столица страны Багдад и центральные регионы уже не обеспечивались газом из Ирана, а сырье распределялось только в южных районах".

Представитель иракского министерства сделал вывод, что "если Иран действительно остановил поставки из-за холодов, то это может означать отсутствие [в Ираке] иранского газа всю зиму". По данным Мусы, из-за остановки иранского экспорта сырья "Ирак потерял от 4 тысяч до 4,5 тысячи киловатт электроэнергии". В настоящее время, уточнил он, на местных станциях общая выработка составляет около 17 тысяч киловатт.

23 декабря власти в Багдаде объявили, что Иран полностью прекратил поставки газа в Ирак, объяснив это сложившимися чрезвычайными обстоятельствами. О каких именно обстоятельствах шла речь, иранская сторона не пояснила. В тот же день иракское министерство энергетики сообщило, что "приняты экстренные меры для преодоления кризиса [с топливом] на электростанциях до возобновления поставок газа". Минэнерго страны совместно с министерством нефти "перешло на использование альтернативных видов топлива для бесперебойного снабжения электростанций". Ведомство заверило, что ситуация с производством электроэнергии в Ираке "находится под контролем".

Вашингтон ранее неоднократно отказывал Багдаду в продлении разрешения на импорт Ираком электроэнергии из Ирана, который находится под американскими санкциями. При этом иракское правительство заявляло, что у страны пока "нет альтернативы импорту газа из Ирана", за счет которого в настоящее время вырабатывается около трети электричества, потребляемого в арабской республике. В октябре премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани сообщил, что страна намерена выйти на уровень полного самообеспечения природным газом в 2028 году.