ФТС: более 9 тыс. машин перевозили товары с нарушениями закона

Заместитель руководителя Федеральной таможенной службы Алексей Тимофеев отметил, что самый большой объем приходится на лес и лесоматериалы

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Мобильные группы Федеральной таможенной службы (ФТС) России в январе - ноябре 2025 года выявили более 9 тыс. транспортных средств, перевозивших 136 тыс. тонн товаров с нарушениями законодательства РФ. Об этом сообщил в интервью ТАСС заместитель руководителя ФТС России Алексей Тимофеев.

"За 11 месяцев 2025 года мобильными группами таможенных органов выявлено более девяти тысяч транспортных средств, перевозивших 136 тыс. тонн товаров с нарушением законодательства РФ. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года количество таких транспортных средств составляло 7 375 штук, а вес товаров - 93,7 тыс. тонн", - сказал он.

Тимофеев отметил, что самый большой объем из товаров, которые хотели перевезти с нарушениями, приходится на лес и лесоматериалы - около 20 тыс. тонн. Также, по его словам, задерживается достаточно много товаров без маркировки - 1,9 тыс. тонн. "А вот, что касается санкционной продукции, то за 11 месяцев этого года задержано 965 тонн таких товаров, это почти в 1,5 раза меньше, чем за такой же период годом ранее", - сообщил он.

Замруководителя ФТС отметил, что за 11 месяцев таможенники во взаимодействии с иными контролирующими органами по выявленным фактам возбудили 3 712 дел об административных правонарушениях и 141 уголовное дело.

Полный текст интервью будет опубликован в 10:00 мск.