ФТС: у службы достаточно мобильных групп для борьбы с "серым" импортом

Замглавы ведомства Алексей Тимофеев также напомнил, что кабмин принял решение внедрить национальную систему подтверждения ожидания товаров для противодействия уклонению от уплаты косвенных налогов при их ввозе в Россию в рамках ЕАЭС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Количество мобильных групп Федеральной таможенной службы (ФТС) России для решения всех возложенных задач, в том числе для борьбы с "серым" импортом, достаточное. Об этом сообщил в интервью ТАСС заместитель руководителя ФТС Алексей Тимофеев.

"В настоящее время количество мобильных групп таможенных органов является достаточным для решения всех возложенных задач, в том числе и в рамках борьбы с "серым" импортом", - сказал он.

Тимофеев также напомнил, что для противодействия уклонению от уплаты косвенных налогов при ввозе в Россию товаров в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) правительством РФ было принято решение о внедрении национальной системы подтверждения ожидания товаров (СПОТ). Реализация инициативы обусловлена необходимостью выстраивания системного противодействия "серым" схемам торговли.

Он отметил, что концепция СПОТ предполагает необходимость формирования получателем товаров из стран ЕАЭС документа о предстоящей поставке и оплаты обеспечительного платежа с последующим формированием ссылки в виде штрих-кода, который необходим контролирующему органу для проверки этого документа.

"В целях реализации СПОТ как раз планируется увеличить количество наших мобильных групп. В настоящий момент соответствующие предложения направлены в Минфин России на согласование", - подчеркнул замглавы ФТС.

