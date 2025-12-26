HR Lab.: более половины россиян тратят премию сразу

Примерно 18% опрошенных рассматривают бонус как долгосрочный ресурс, говорится в результатах исследования

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Более половины россиян (57%) тратят полученную премию сразу, не откладывая на долгий срок. При этом 18% граждан рассматривают бонус как долгосрочный финансовый ресурс. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного аналитиками проекта "HR Lab. - лаборатория HR инноваций" и платформы "Академия здоровья" для аналитического центра "Альфастрахование" (есть в распоряжении ТАСС).

"Остальные участники исследования сообщили, что используют премию полностью или частично в течение ближайших недель и месяцев после ее получения, в том числе в период декабрьско-январских расходов", - говорится в материалах.

Эксперты также выяснили, что премия для многих остается непубличной темой для обсуждения даже внутри семьи. Так, 34% респондентов сообщили, что не обсуждают размер полученной премии со своей второй половинкой. А 29% опрошенных отметили, что не знают точный размер бонуса заранее и принимают решение о его использовании уже после поступления средств.

При этом опрос показал, что 61% респондентов уже получили премию или ожидают ее до конца года. В то время как 39% опрошенных отметили, что не получают премии, либо не рассчитывают на них в 2025 году.

"Вопреки распространенному представлению, бонусы относительно редко используются для крупных покупок. Только 21% опрошенных сообщили, что направляют премию на приобретение техники, мебели или автомобиля. При этом 44% респондентов указали, что размер их бонуса слишком мал, чтобы рассматривать такие покупки", - говорится в материалах.

Опрос также показал, что 36% респондентов используют премию для покрытия текущих расходов. При этом 33% опрошенных направляют бонус на погашение кредитов и других долговых обязательств, а 28% респондентов используют премию для оплаты медицинских услуг, обследований и стоматологического лечения.

Также эксперты выяснили, что 42% респондентов скорее недовольны или полностью недовольны размером премии, 38% опрошенных отметили, что довольны или скорее довольны размером премии, а 20% участников опроса заняли нейтральную позицию.

В онлайн-опросе приняли участие 1 237 работающих россиян. Некоторые вопросы подразумевали несколько вариантов ответа.