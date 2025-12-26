ФТС: на границе России и Казахстана нет очередей

Заместитель руководителя службы Алексей Тимофеев отметил, что ситуация на пунктах пропуска была и остается стабильной

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Ситуация на границе России и Казахстана в пунктах пропуска была и остается стабильной, очередей в пунктах пропуска не было и нет. Об этом сообщил в интервью ТАСС заместитель руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) России Алексей Тимофеев.

"В полночь с 25 на 26 декабря закончился срок разрешения упрощенного въезда на территорию Российской Федерации автомобильного транспорта с товарами из Казахстана и Киргизии, получателями которых являются российские юридические лица, без разрешительных документов, подтверждающих статус товаров как товаров Евразийского экономического союза. Хочу отметить, что за весь период действия указа ситуация на границе России и Казахстана была стабильной и остается такой на данный момент. В пунктах пропуска не было очередей, работа велась и ведется в штатном режиме", - сказал он.

Замглавы ФТС отметил, что въезд транспортных средств по упрощенной схеме осуществлялся через пункт пропуска Маштаково, там работает потоковый инспекционно-досмотровый комплекс. По его словам, для контроля за реализацией положений указа на этот участок были прикомандированы должностные лица таможенных органов из других регионов и работали мобильные группы.

"Пробок не наблюдалось ни на Маштаково, ни в других пунктах пропуска на границе с Казахстаном. Все происходило в штатном режиме. <…> Препятствия для свободного перемещения транспортных средств и товаров в рамках взаимной торговли контролирующими органами не создаются", - подчеркнул замглавы ФТС.

24 октября 2025 года был издан указ президента РФ № 778, который разрешал до 10 декабря 2025 года, затем срок был продлен до 25 декабря включительно, ввозить в Россию товары автомобильным транспортом из Казахстана и Киргизии без документов, подтверждающих, что они являются товарами ЕАЭС, и без маркировки - но только при соблюдении определенных условий.

Полный текст интервью будет опубликован в 10:00 мск.