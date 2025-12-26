На Сахалине модернизируют свыше 21 км одной из ключевых ЛЭП

Проведение работ планируется в 2026 году

Редакция сайта ТАСС

ХАБАРОВСК, 26 декабря. /ТАСС/. Работы по модернизации более 21 км одной из ключевых энергоартерий Сахалина проведут в 2026 году, сообщили в министерстве энергетики региона.

"В 2026 году ПАО "Сахалинэнерго" продолжит реконструкцию критически важной системообразующей линии электропередачи Сахалинская ГРЭС-2 - Углезаводская. <...> План работ на 2026 год: участок от села Ильинское до села Арсентьевка протяженность более 21 км в труднодоступной местности", - проинформировали в министерстве.

В частности, будут установлены 19 новых опор, обновлены 72 существующие, старый провод заменят на современный облегченный с увеличенной пропускной способностью и устойчивый к обледенению. Также будут смонтированы устройства для защиты от птиц.

Реконструкция энерголинии идет поэтапно. В 2025 году модернизировали сложный участок длиной около 13 км, уточнили в министерстве. Работы ведутся по программе обеспечения устойчивой работы электросетевого комплекса.