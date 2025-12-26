РЖД: протестировать посадку на поезд по биометрии можно будет на трех маршрутах

В холдинге сообщили, что речь идет о рейсах Москва - Нижний Новгород, Москва - Иваново и Москва - Кострома

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Пассажиры смогут протестировать посадку в поезд по биометрии на маршрутах Москва - Нижний Новгород, Москва - Иваново, Москва - Кострома (поезда "Ласточка") в I квартале 2026 года. Об этом сообщили ТАСС в РЖД.

"Ожидается, что сервис станет доступен для тестирования пассажирами на этих маршрутах в I квартале 2026 года - после подведения результатов тестирования фокус-группой", - сообщили в холдинге.

Сервис тестируется представителями ограниченной фокус-группы на трех маршрутах: Москва - Нижний Новгород, Москва - Иваново, Москва - Кострома (поезда "Ласточка"), отметили в РЖД.

Сервис посадки на поезд без паспорта будет работать через Единую биометрическую систему. Чтобы воспользоваться им, нужно заранее зарегистрировать подтвержденную биометрию и дать согласие на обработку данных. Биометрия станет альтернативой предъявлению документов при посадке. При этом пассажир всегда сможет сам выбрать, как подтверждать личность - по паспорту или по биометрии.