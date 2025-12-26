В СФ предложили уравнять условия проката для онлайн- и офлайн-кинотеатров

Это будет способствовать контролю за сохранением духовно-нравственных ценностей, считает глава комитета по экономической политике Совфеда Андрей Кутепов

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Глава комитета по экономической политике СФ Андрей Кутепов подготовил письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением о том, чтобы в онлайн- и офлайн-кинотеатрах использовались одни и те же документы для проката, что поспособствует контролю сохранения духовно-нравственных ценностей. Копия письма имеется в распоряжении ТАСС.

"Мы <...> говорим о том, чтобы наладилось взаимодействие между Минкультом и Минцифры. <...> Получается, что в офлайн-кинотеатрах полный контроль за сохранением культурно-нравственных ценностей посредством выдачи прокатного удостоверения, а для онлайн-кинотеатров другие правила и порядок взаимодействия Минкульта и Минцифры в части контроля за сохранением культурно-нравственных ценностей не налажен. Поэтому мы получаем уход зрителя в части просмотра иностранных фильмов в онлайн-кинотеатры, увеличение пиратского контента и так далее", - сообщил Кутепов, комментируя инициативу.

Федеральным органом исполнительной власти, который осуществляет госполитику и нормативно-правовое регулирование в сфере телевизионного, в том числе цифрового, вещания, является Минцифры, трансляция фильмов и мультфильмов по телевидению или их демонстрация через интернет относится к его зоне ответственности, сообщается в письме. Показ фильмов и мульфильмов в офлайн-кинотеатрах относится к зоне ответственности Министерства культуры РФ, отмечается там.

По действующему законодательству осуществление на территории страны проката фильма без прокатного удостоверения не допускается, за исключением показа фильма по эфирному, кабельному, спутниковому телевидению, говорится в документе. Одновременно с этим для обычных (офлайн-) кинотеатров установлена обязанность получения прокатного удостоверения для каждого фильма и мультфильма, который демонстрируется в кинотеатре, в результате чего увеличивается количество просмотров фильмов в онлайн-кинотеатрах, в том числе и тех фильмов, на которые Минкультуры не выдало прокатное удостоверение офлайн-кинотеатрам, отмечается в письме.

Таким образом, требования к демонстрации фильмов и мульфильмов на территории России различаются, что влечет разный подход к транслируемому материалу на предмет его соответствия традиционным российским духовно-нравственным ценностям.