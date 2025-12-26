"Авито": в России спрос на услуги автосервисов в ноябре вырос на 16%

Самыми популярными поводами для обращения стали диагностика и ремонт, тюнинг и оборудование, а также шиномонтаж и ремонт колесных дисков

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Спрос на услуги автосервисов РФ по итогам ноября 2025 года увеличился на 16% по сравнению с таким же периодом годом ранее. При этом больше всего интереса россияне проявляли к услугам по диагностике и ремонту авто (38%), говорится в исследовании "Авито" (материалы есть в распоряжении ТАСС).

Также пользовались спросом услуги по тюнингу и оборудованию автомобилей (29%), шиномонтажу и ремонту дисков (22%), кузовному ремонту и покраске (13%), а также мойке и уходу за машиной - 6%.

Из наиболее востребованных в холодное время года услуг в ноябре заметнее всего увеличился спрос на замену масла в раздаточной коробке (в 2,5 раза), жидкости гидроусилителя руля (+70%) и диагностику полного привода (+63%). Также в пятерку лидеров роста вошли замена водяного насоса (+62%) и масла в заднем редукторе (+58%), что связано с активной подготовкой машин к зиме и комплексной диагностикой.

Объем предложения на рынке автоуслуг за год возрос на 2%, при этом почти две трети предложений составляют услуги по диагностике и ремонту (37%), тюнингу (18%), а также кузовным работам (11%). Наибольший рост отмечен в сегменте замены рычагов подвески и планового ТО (в 2,5 раза), ремонта вентилятора охлаждения двигателя (в 2 раза), а также замены свечей зажигания и стоек стабилизатора (по +89%).