Сбер введет плату за обслуживание платежных счетов, не привязанных к картам

За него будет взиматься ежемесячная комиссия 150 рублей или 40 рублей в месяц для молодежи от 14 до 21 года

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Сбербанк с 1 января 2026 года изменит условие бесплатности платежных счетов, сделав платными счета, к которым не привязана банковская карта. Это следует из данных на сайте кредитной организации.

"С 1 января обслуживание вашего платежного счета может стать платным. Если вы не выполняете условия, за него будет взиматься ежемесячная комиссия 150 рублей или 40 рублей в месяц для молодежи от 14 до 21 года", - отмечается в материалах банка.

Сбер перечислил условия, которые позволят не платить комиссию. Для этого необходимо получать на счет зарплату или привязать карту к платежному счету - тогда и счет, и карта будут бесплатными. Также можно оплачивать со счета покупки - от 5 тыс. рублей в месяц или получать на него зарплату.

По информации банка, комиссия с владельца нескольких счетов будет списываться только один раз, вне зависимости от их количества.