Потанин рассказал о минусах переукрепленного рубля

Курс 90+ рублей за доллар оптимален для развития экономики, считает президент "Норникеля"

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Переукрепленный рубль мешает завоеванию новых рынков, курс 90+ рублей за доллар оптимален для развития экономики страны. Об этом заявил глава "Интерроса", президент "Норникеля" Владимир Потанин в интервью телеканалу "Россия-24".

"Переукрепление рубля препятствует тому, о чем я сказал, - импортозамещению и завоеванию новых рынков. Поэтому я думаю, что тот курс, который, например, в прогнозах ЦБ РФ звучит - порядка 90 плюс рублей за доллар, - он, на мой взгляд, более адекватен сейчас для развития экономики страны", - сказал он.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что существенного переукрепления курса рубля сейчас не наблюдается.

Как говорил Потанин в марте в интервью ТАСС, он считает курс 100 рублей за доллар оптимальным и сбалансированным.