В Китае сообщили о росте на 50% посетивших Шанхай россиян в январе - ноябре

За 11 месяцев в китайском городе побывали 345 тыс. жителей России, следует из статистики городского управления культуры и туризма

Шанхай © Андрей Попов/ ТАСС

ШАНХАЙ, декабрь. /ТАСС/. Число российских туристов, посетивших Шанхай в январе - ноябре 2025 года, составило 345 тыс. человек. Согласно статистике городского управления культуры и туризма, этот показатель вырос более чем на 50% по сравнении с аналогичным периодом 2024 года.

Только в ноябре свыше 50 тыс. россиян прибыли в китайский мегаполис - это на 70% больше, чем в ноябре 2024 года. В прошлом месяце Россия стала лидером по темпам роста турпотока в Шанхае.

В январе - ноябре этот город посетили 8,28 млн иностранных гостей, большинство - из Республики Корея (805 тыс.), далее следуют Япония (584 тыс.) и США (490 тыс.).

Безвизовый режим для граждан РФ, отправляющихся в Китай, вступил в силу 15 сентября. Он позволил гражданам России с обычным загранпаспортом посещать Китай сроком до 30 суток с целью бизнеса, туризма, посещения родственников или друзей или обмена визитами.

1 декабря президент России Владимир Путин подписал указ о временном порядке въезда в РФ граждан Китая. Они получили право на въезд в Россию без оформления визы, если они отправляются в страну с туристическими или деловыми целями не более чем на 30 дней.