Потанин: Россия перестала быть "мировой бензоколонкой"

Страна становится более высокотехнологичной, заявил глава "Интерроса"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Курс рубля сейчас "отвязался" от цены на нефть, это подтверждает тезис о том, что страна перестала быть "мировой бензоколонкой". Об этом заявил глава "Интерроса", президент "Норникеля" Владимир Потанин в интервью телеканалу "Россия-24".

"Раньше рубль, курс рубля, очень сильно коррелировал с ценой на нефть. <...> Сейчас он отвязался от нефти. И это хорошо. Это подтверждает тезис о том, что наша страна уже давно перестала быть мировой бензоколонкой, а становится более высокотехнологичной, не только на энергетические ресурсы ориентированной страной", - сказал он.