Слуцкий предложил освободить самозанятых родителей с детьми до трех лет от налогов

По словам председателя ЛДПР, индивидуальные предприниматели в период ухода за ребенком остаются менее защищенными по сравнению с наемными работниками

Председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий © Виталий Смольников/ ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий направил письмо министру финансов РФ Антону Силуанову с предложением освободить самозанятых и индивидуальных предпринимателей, воспитывающих детей до трех лет, от уплаты налогов или снизить для них налоговую нагрузку на этот период. Об этом Слуцкий сообщил в интервью ТАСС.

"Я уже упомянул министра финансов Антона Германовича Силуанова. Мы направили ему сегодня письмо с предложением ввести дополнительные меры налоговой поддержки, в том числе для молодых мам с маленькими детьми, которые честно платят налоги, работают в легальном поле, но при этом лишены базовых гарантий, которые, повторюсь, есть у наемных работников. Надо временно освободить самозанятых, индивидуальных предпринимателей от уплаты налога или снизить налоговую нагрузку на период ухода за ребенком до трех лет", - сказал Слуцкий.

Как отмечается в письме, которое есть в распоряжении ТАСС, в последние годы значительно выросло число людей, работающих вне рамок классических трудовых отношений. Многие женщины с маленькими детьми оказывают услуги на дому, занимаются мелким производством или торговлей через маркетплейсы, а мужчины трудятся в сферах ремонта, технического обслуживания и перевозок.

При этом, по словам Слуцкого, самозанятые и индивидуальные предприниматели в период ухода за ребенком до трех лет остаются менее защищенными по сравнению с наемными работниками. "Они не имеют права на оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком и соответствующие социальные гарантии, одновременно сохраняя обязанность по уплате налогов и иных обязательных платежей, вне зависимости от фактического снижения доходов", - отметил он.

Лидер ЛДПР подчеркнул, что предлагаемая мера позволит снизить финансовую нагрузку на семьи с маленькими детьми, позволит совмещать бизнес и уход за ребенком, обеспечит более справедливый баланс между налогами и социальными гарантиями, сохранит легальную занятость и предпринимательскую активность, а также предотвратит уход в теневой сектор и поддержит стабильность налоговой базы.