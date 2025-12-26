Названы субъекты МСП с наибольшим ростом выручки в декабре

По данным Корпорации МСП, это разработчики компьютерных игр и курьерские службы

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. В декабре разработчики компьютерных игр и курьерские службы показали наибольший рост выручки среди субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), сообщили в пресс-службе Корпорации МСП.

"В последний месяц года у таких малых и средних компаний она растет почти в 2,5 раза по сравнению со среднемесячным значением по году. Также заметный рост выручки - на 94% - у производителей меховых изделий и на треть - в сфере курьерской доставки", - отметили в Корпорации МСП, проанализировав данные за последние три года.

По словам генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича, рост выручки объясняется повышенным спросом на определенные товары и услуги. "У них [разработчиков игр] выручка в декабре растет примерно в 2,5 раза. В курьерской деятельности в декабре показатели выше на треть, схожий прирост также среди парикмахерских и салонов красоты. При этом, например, в сфере туризма, наоборот, последний месяц года - не самый прибыльный. В гостиничном бизнесе в декабре фиксируется снижение на 8%. Это объясняется тем, что большинство бронирований отелей на новогодние каникулы совершается заранее, а пик прибыли в этой отрасли ожидаемо приходится на период с июня по сентябрь", - рассказал Исаевич.

В целом, малые и средние предприятия в декабре получают выручку на 10-15% выше среднего уровня по году.

"На фоне подготовки к праздникам увеличивается спрос буквально на все: от продуктов и товаров повседневного спроса до разного рода услуг. И в этот период малый бизнес в среднем действительно зарабатывают больше, чем в другие месяцы. Так, за прошлый декабрь в среднем одно предприятие в секторе МСП получило выручку около 2,1 млн рублей. При этом в другие месяцы года она колебалась в пределах от 1,6 до 2 млн рублей. Но в то же время надо понимать, что вслед за всплеском спроса идет его заметная просадка. И декабрь часто позволяет предпринимателям сбалансировать такие колебания, чтобы продолжать вести свою деятельность", - добавил Ичаевич.

Рост спроса в декабре наблюдается и в торговле: в специализированных магазинах рыбной продукции выручка почти удвоилась, ювелирных изделий и часов - +54%, игрушек - +51%, компьютерной техники - +43%, мобильных телефонов - +42%. Повышенную выручку имеют также самозанятые: по итогам декабря 2024 года доход плательщиков налога на профессиональный доход был на треть выше среднего по году.