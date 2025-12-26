В "Яндекс go" ожидают резкого роста спроса на такси в новогоднюю ночь

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Эксперты "Яндекс go" прогнозируют резкое увеличение спроса на такси в новогоднюю ночь, говорится в исследовании аналитиков с применением технологий искусственного интеллекта.

"По данным сервиса, полученным на основе анализа прошлых лет и текущих паттернов поведения пользователей, в новогоднюю ночь спрос на такси резко вырастет - это период самой высокой нагрузки на сервис за весь год. Именно в эти часы количество заказов традиционно достигает максимальных значений, значительно превышая уровень даже самых пиковых моментов в праздники в течение года", - говорится в исследовании.

Это объясняется тем, что часть водителей уходят с линии ближе к полуночи, что дополнительно усиливает дисбаланс спроса и свободных такси на линии, и, как следствие, в эти моменты автоматически включается повышающий коэффициент, который временно увеличивает цену поездок. "Базовые тарифы сервиса не изменятся к новому году", - подчеркнули в "Яндекс go".

Вместе с тем, согласно представленным данным, динамика спроса по стране различается в зависимости от часового пояса, погодных условий и локальных сценариев поведения пользователей. Так, в регионах Дальнего Востока пик спроса смещен. В Хабаровске и Владивостоке повышенная активность фиксируется уже с 16:00-18:00 по местному времени 31 декабря. В Сибири и на Урале наблюдается первый выраженный вечерний пик после 19:00-20:00, что объясняется активными поездками перед праздничным ужином и сложными погодными условиями в этот период. Однако в центральных регионах, в Москве и Санкт-Петербурге, как отмечают аналитики, спрос распределяется волнообразно. Сначала идет рост спроса после 20:00, затем временная стабилизация около 22:00, а далее резкий рост ближе к полуночи.

"По стране в целом сохраняется общая логика: до 20:00 31 декабря спрос на поездки стабильнее, время ожидания меньше и реже колебания стоимости. После основного пика с 00:00 до 01:00 спрос на поездки повышен и держится всю ночь - до 5-6 часов утра. При этом в 3-4 часа ночи ситуация становится слегка стабильнее, ажиотаж снижается, появляется больше свободных водителей", - сказано в материалах.

Вместе с тем 1 января утром и в течение всего дня спрос остается выше обычного уровня, поскольку многие продолжают перемещаться после праздников как к спальным районам, так и по центру города. Окончательная же стабилизация спроса наступает утром 2 января.

"Чтобы избежать переплат, в "Яндекс go" рекомендуют планировать поездки с учетом этих временных интервалов. Кроме того, хорошей альтернативой может стать каршеринг", - заключили в сервисе.