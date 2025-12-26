ЦБ раскрыл информацию об операциях со средствами ФНБ в I полугодии 2026 года

В конце июня 2026 года регулятор опубликует информацию об объеме корректировки регулярных операций в рамках бюджетного правила на второе полугодие

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Банк России информирует об объемах проводимых операций на внутреннем валютном рынке c 12 января по 30 июня 2026 года. В конце июня 2026 года ЦБ опубликует информацию об объеме корректировки регулярных операций в рамках бюджетного правила на второе полугодие 2026 года, следует из сообщения регулятора.

"Ежедневный объем операций в первом полугодии 2026 года будет определяться исходя из анонсируемых Минфином России объемов покупки или продажи иностранной валюты в рамках регулярных операций по бюджетному правилу, скорректированных на величину продаж валюты в объеме чистого инвестирования средств ФНБ в разрешенные финансовые активы в рублях во втором полугодии 2025 года в размере 540,8 млрд рублей (с учетом равномерного распределения на первое полугодие 2026 года - 4,62 млрд рублей/день)", - отмечает ЦБ. Отмечается, что Банк России с 12 по 15 января 2026 года будет осуществлять суммарную продажу валюты в объеме 10,22 млрд рублей в день.

Операций использования средств Фонда национального благосостояния на покрытие дефицита бюджета вне бюджетного правила в 2025 году не осуществлялось, сообщает ЦБ РФ.