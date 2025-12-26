Мишустин поручил держать на контроле качество ветеринарных вакцин

Премьер-министр также поручил держать на особом контроле вопросы, связанные с надзором за использованием сельхозземель

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Интерес к ветеринарным вакцинам растет во всем мире, поэтому их выпуск и качество должны находиться под постоянным контролем. Это отметил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, дав соответствующее поручение руководителю Россельхознадзора Сергею Данкверту.

"По ветеринарным вакцинам: интерес к ним очень растет в мире, особенно в странах СНГ", - констатировал премьер. "Прошу держать на контроле их регистрацию и, конечно, качество самих вакцин, которыми вы занимаетесь", - сказал глава кабмина Данкверту.

Мишустин также поручил держать на особом контроле вопросы, связанные с надзором за использованием сельхозземель, в частности внимательно следить за исполнением законодательства по противопожарной безопасности. Премьер отметил, что правительство придает этим вопросам большое значение.

"Фактически это тот самый земельный контроль. Контроль за использованием земли - категория ее, вид разрешенного использования - осуществляет в том числе и ваша служба, что касается и применения таких земель для агропромышленного комплекса", - напомнил глава кабмина.

"Здесь прошу держать вопросы по землепользованию, по землям сельскохозяйственного назначения на особом контроле. Это очень важно", - поручил Мишустин.

Он подчеркнул, что результаты такой работы крайне важны. "В первую очередь это новые возможности для отечественного агробизнеса. И также представление о том, насколько соблюдается действующее законодательство о противопожарной безопасности", - сказал премьер.