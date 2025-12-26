Границы ТОР "Хабаровск" расширят под проект освоения железорудного месторождения

Идут геологоразведочные работы

ХАБАРОВСК, 26 декабря. /ТАСС/. Границы территории опережающего развития (ТОР) "Хабаровск" расширят под проект освоения Мильканского железорудного месторождения в Тугуро-Чумиканском районе Хабаровского края. Об этом сообщили в правительстве региона.

Решение было принято на последнем в году наблюдательном совете ТОР.

"В числе рассмотренных вопросов - предложение Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) о включении в границы территории опережающего развития "Хабаровск" (ТОР "Хабаровск") земельных участков под инвестпроект освоения Мильканского железорудного месторождения. Предложение было принято единогласно", - говорится в сообщении.

Строительство горно-обогатительного комбината на Мильканском железорудном месторождении планирует ООО "Милькан". Прогнозные ресурсы - до 30 млрд тонн железной руды, мощность производства - до 60 млн тонн концентрата в год. В настоящее время идут геологоразведочные работы.

Соглашение о реализации проекта было подписано на Восточном экономическом форуме во Владивостоке в сентябре этого года. Объем инвестиций оценивался в 650 млрд рублей.

Участники совета также одобрили предложение КРДВ "Хабаровск" поддержать три перспективных инвестпроекта с дальнейшим выходом на расширение границ ТОР. Это строительство финансово-делового центра "Хабаровск-сити", спортивно-туристического комплекса "Хехцир" и гостиницы с водно-развлекательным комплексом в районе села Бычиха. По этим проектам предварительно одобрен вопрос о господдержке строительства внешней инфраструктуры.