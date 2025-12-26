ТПП: обновление погранпункта в Приамурье позволит сократить сроки доставки

По словам руководителя департамента по внешнеэкономической деятельности Торгово-промышленной палаты региона Евгения Карпунина, увеличение пропускной способности на АПП также расширит товарооборот между Россией и Китаем

БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 декабря. /ТАСС/. Запуск всех 16 полос на автомобильном пункте пропуска (АПП) "Кани-Курган" в Амурской области позволит кратно сократить сроки доставки грузов из Благовещенска в Хэйхэ (КНР). Таким мнением с ТАСС поделился руководитель департамента по внешнеэкономической деятельности Торгово-промышленной палаты региона Евгений Карпунин.

Движение транспорта по новой инфраструктуре на пункте пропуска "Кани-Курган" запустили 25 декабря, увеличив пропускную способность в 4,5 раза. С 2022 года на АПП работали только четыре полосы для грузового транспорта, в сутки проезжало в среднем 190 автомобилей. Открытие всех 16 полос дает возможность ежедневно пропускать через границу 850 автомобилей и 5,5 тыс. пассажиров.

"В первую очередь запуск пункта пропуска на полную мощность повлияет на сроки доставки товаров Хэйхэ - Благовещенск. Сократится очередь на таможню. В пиковое время, особенно в праздники были большие сроки ожидания машин. Раньше минимальный срок доставки груза был 3 дня. Мы надеемся, что сейчас время доставки будет занимать до суток. Если машина утром уедет в Китай, оперативно ее загрузят, то к вечеру она уже сможет вернуться обратно", - сказал Карпунин.

Он отметил, что увеличение пропускной способности на АПП также позволит увеличить товарооборот между Россией и Китаем. Это повлечет увеличение товарно-денежных отношений, рост поступления налогов. Все это положительно скажется на экономике Амурской области в целом.

Кроме того, предприниматели ожидают, что благодаря сокращению сроков доставки грузов будет снижена стоимость услуг компаний-перевозчиков, поскольку будет меньше простоя техники. Бизнес сможет работать более стабильно и оперативно.