Потанин рассказал об оздоровлении финансовой ситуации в России

Жесткая денежно-кредитная политика проводилась на зря, отметил президент "Норникеля"

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Некоторое оздоровление финансовой ситуации в России происходит, жесткая денежно-кредитная политика проводилась на зря. Об этом заявил глава "Интерроса", президент "Норникеля" Владимир Потанин в интервью телеканалу "Россия-24".

"И в этом смысле 2025 год был достаточно сложным. Но если что-то выделить, я бы выделил, во-первых, то, что удалось снизить инфляцию довольно значительно, примерно до 6%, будем говорить - надежно. И это хороший фактор. Это говорит о том, что не зря политика более жесткая кредитная проводилась, и некоторое оздоровление финансовой ситуации происходит", - сказал он.