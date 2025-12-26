Потанин назвал оптимальную ставку ЦБ для бизнеса

По мнению президента "Норникеля", этот показатель составляет 6-7%

Глава "Интерроса", президент "Норникеля" Владимир Потанин © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Оптимальная для бизнеса ключевая ставка Банка России составляет 6-7%, считает глава "Интерроса", президент "Норникеля" Владимир Потанин.

По его словам, чем ниже инфляция, тем меньше может быть спред между ней и ставкой. "Вот этот таргет, цель - почему 4%, а не 6, и не 7, или не 8? Потому что при цели низкой - ну, например, 4% - разница между ключевой ставкой и стоимостью денег для тех, кто кредитуется, то есть стоимость денег для экономики, может быть с прибавкой 2-3%, например. Да, и тогда это будет 6-7%", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".