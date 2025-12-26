Мощность Щербинского лифтостроительного завода выросла до 15 тыс. лифтов в год

Предприятие также запустило собственную монтажную и сервисную функции

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Щербинский лифтостроительный завод (ЩЛЗ, входит в группу ДОМ.РФ) увеличил мощность предприятия до 15 тыс. лифтов в год в рамках масштабной модернизации производства, говорится в сообщении ДОМ.РФ.

"В 2025 году Щербинский лифтостроительный завод увеличил производственную мощность предприятия до 15 тыс. лифтов в год в рамках проводимой масштабной модернизации производства. Предприятие также расширило модельный ряд лифтового и подъемного оборудования и запустило собственную монтажную и сервисную функции", - отмечается в сообщении.

По данным Росстата, с января по ноябрь 2025 года в России выпустили около 23,4 тыс. лифтов, больше четверти из которых приходится на долю Щербинского лифтостроительного завода. Индекс промышленного производства составил 100,8%, а производство лифтов, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, - 93,7%. За данный период ЩЛЗ выпустил почти 7 тыс. лифтов. Продукция завода поставлялась во все регионы РФ, в числе лидеров - Москва, Московская область, Красноярский край, Мурманская и Челябинская области и Алтайский край.

"Этот год стал непростым для отрасли из-за высокой ключевой ставки и роста стоимости финансирования, что повлияло на темпы жилищного строительства и обновления лифтового оборудования. Несмотря на это, завод продолжил реализацию инвестиционной программы и расширение продуктовой линейки. Мы рассчитываем, что в следующем году рынок начнет восстанавливаться, а темпы роста увеличатся. По нашему предприятию ожидаем рост на уровне 10-12%", - приводятся в сообщении слова финансового директора ЩЛЗ Сергея Фирстова.

С 2024 года по конец 2025 года объем инвестиций в обновление оборудования и внедрение новых технологий составил более 1,5 млрд рублей, в планах на 2026-2027 годы еще не менее 2 млрд рублей. В 2025 году на предприятии были введены в эксплуатацию четыре автоматизированные производственные линии, конвейерная линия и линия по сборке лебедок. Автоматизированные линии были приобретены при поддержке Фонда развития промышленности, что позволило сократить время выполнения производственных операций в три раза и оптимизировать использование трудовых ресурсов, которые были переориентированы на новые направления деятельности.