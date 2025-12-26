Компания "ОМК Стальной путь" первой в России начала ремонт шестиосных думпкаров

Депо "ОМК Стального пути" расширило клеймо и получило разрешительную документацию от Регистра по сертификации на федеральном железнодорожном транспорте

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Вагоноремонтная компания "ОМК Стальной путь" получила официальное разрешение производителя на обслуживание шестиосных грузовых вагонов-самосвалов (думпкаров) и первой в России приступила к их ремонту на базе депо "Кемь" в Карелии. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Модель относительно новая, до недавнего времени запроса от собственников на обслуживание шестиосных вагонов-самосвалов не было, поэтому ни одно вагоноремонтное предприятие в России не имело компетенций и необходимого оборудования ремонтировать такие вагоны. Когда запрос возник на рынке - мы оснастили депо и освоили ремонт нового подвижного состава", - приводятся в сообщении слова начальника технического отдела "ОМК Стального пути" Дмитрия Бочкарева. Компания получила разрешение обслуживать думпкары модели 33-5170, которая в полтора раза длиннее обычных и имеет более крупные детали тележек. Для ремонта в депо "Кемь" модернизировали имеющееся оборудование и разработали новое, включая стенд для испытаний цилиндров, которые наклоняют вагон в нужную сторону. Шестиосные вагоны-самосвалы появились на рынке шесть лет назад. Депо "ОМК Стального пути" также расширило клеймо и получило разрешительную документацию от Регистра по сертификации на федеральном железнодорожном транспорте.

"Выбирали предприятие, которое находится максимально близко к грузовому парку потенциальных клиентов. В 2026 году ожидаем спрос на деповский ремонт примерно 200 вагонов-самосвалов, а в дальнейшем ждем такой же объем на капитальный ремонт", - добавил Бочкарев.