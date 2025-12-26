Восьмой саммит ФСЭГ в Москве будет синхронизирован с РЭН

По словам вице-премьера Александра Новака, в 2026 году подготовку к форуму начинают заблаговременно

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Проведение восьмого саммита Форума стран - экспортеров газа (ФСЭГ) в 2026 году в Москве планируется синхронизировать с мероприятиями международного форума Российская энергетическая неделя (РЭН), сообщили в правительстве России по итогам заседания оргкомитета РЭН.

Заседание под руководством вице-премьера Александра Новака было посвящено подготовке к форуму, который в 2026 году пройдет на площадках Центрального выставочного зала "Манеж" и Гостиного Двора.

"Российская энергетическая неделя зарекомендовала себя как ключевая международная площадка для содержательного диалога по вопросам развития топливно-энергетического комплекса. В 2026 году мы начинаем подготовку к форуму заблаговременно, чтобы расширить его международную составляющую, усилить практическую направленность деловой программы и обеспечить участие широкого круга российских и зарубежных партнеров. Наша задача - сформировать повестку, отражающую стратегические приоритеты энергетической политики, технологическое развитие отрасли и ее роль в обеспечении устойчивого экономического роста", - отметил Новак.

Участники заседания обсудили предварительную логику мероприятий, которая предусматривает проведение основной деловой программы РЭН в первые дни с участием делегаций ФСЭГ, пленарного заседания РЭН-2026, а также организацию саммита ФСЭГ в завершающий день форума. Параллельно в этот день планируется провести молодежный день РЭН.

"При подготовке Российской энергетической недели особое внимание уделяется формированию комплексной и сбалансированной программы, объединяющей стратегические дискуссии, прикладные форматы и выставочную экспозицию. Синхронизация мероприятий форума с международной энергетической повесткой, включая взаимодействие со странами - участницами ФСЭГ, позволит усилить международный статус РЭН и создать дополнительные возможности для профессионального диалога, обмена опытом и развития долгосрочного партнерства", - подчеркнул советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета Антон Кобяков.

Оператором форума, как и ранее, предложено определить фонд Росконгресс. Также в рамках РЭН-2026 запланированы традиционные мероприятия, включая вручение премии "Глобальная энергия" и награждение победителей конкурса "Энергия пера". Программа премии будет дополнена выездной сессией в странах Латинской Америки.