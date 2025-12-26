Потанин заявил о росте издержек при экспорте металлов "Норникелем"

Это сказывается на финпоказателях компании

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Издержки при продаже металлов "Норникеля" на экспорт растут, это сказывается на финпоказателях компании. Об этом заявил глава "Интерроса", президент "Норникеля" Владимир Потанин в интервью телеканалу "Россия-24".

"Я уже говорил о том, что мы теряем ряд рынков. И несмотря на то, что мы хорошо адаптируемся на новых рынках, потеря рынка есть потеря рынка. И так же как существует дисконт на российскую нефть, которая находится под санкционным давлением, так же у нас издержки продажи наших металлов за рубеж, они тоже растут. Все это сказывается на наших финансовых показателях", - сказал он.