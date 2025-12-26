"Норникель" в 2026 году найдет баланс в вопросе выплаты дивидендов

Владимир Потанин отметил, что для оздоровления ситуации и развития нужно было бы как можно больше денег из финансового потока оставлять внутри компании

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. "Норникель" в 2026 году найдет баланс между выплатой дивидендов и использованием денег внутри компании. Об этом заявил глава "Интерроса", президент "Норникеля" Владимир Потанин в интервью телеканалу "Россия-24".

"С одной стороны, для оздоровления ситуации в компании и развития нужно было бы как можно больше денег из финансового потока оставлять внутри компании. Но, тем не менее, есть какое-то ожидание выплаты дивидендов. Поэтому в 2026 году, я думаю, мы найдем более комфортный для наших акционеров баланс между использованием денег внутри компании и между дивидендами", - сказал он.