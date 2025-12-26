FT: руководители техкомпаний США разбогатели более чем на $550 млрд в 2025 году

Состояние десяти самых богатых топ-менеджеров технологических компаний США оценивается в $2,5 трлн, сообщает издание

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 26 декабря. /ТАСС/. Состояние руководителей крупнейших американских технологических компаний в 2025 году выросло более чем на $550 млрд. Об этом пишет газета The Financial Times (FT).

Издание сделало подсчеты на основе данных рейтинга миллиардеров агентства Bloomberg. Состояние десяти самых богатых топ-менеджеров технологических компаний США оценивается в $2,5 трлн. В начале года эта сумма оценивалась в $1,9 трлн. Драйвером роста называются большие объемы инвестиций в производство микрочипов для продуктов на базе технологии искусственного интеллекта, строительство вычислительных центров. В то же время в последние месяцы инвесторы начали опасаться, что на рынке ИИ образовался "пузырь", пишет издание.

"Это все рискованно и связано с успехом ИИ. Оправдаются ли надежды, остается под большим вопросом, но инвесторы делают ставку на то, что оправдаются", - сказал газете профессор экономики Гарвардского университета Джейсон Фурман.

Лидером рейтинга Bloomberg остается предприниматель Илон Маск, чье состояние в текущем году выросло примерно на 50%, до $645 млрд. Лишь на короткое время в сентябре его сместил с первой позиции сооснователь корпорации Oracle Ларри Эллисон. Последний сейчас занимает четвертую позицию в рейтинге ($251 млрд), уступая сооснователю Google Ларри Пейджу ($270 млрд) и председателю совета директоров Amazon Джеффу Безосу ($255 млрд).