Глава "Аэрофлота" назвал самые популярные направления в новогодние праздники

В топ-5 вошли Сочи, Калининград, Владивосток, Хабаровск и Санкт-Петербург

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Наибольшей популярностью среди пассажиров "Аэрофлота" в период новогодних праздников пользуются рейсы из Москвы в Сочи, Калининград, Владивосток, Хабаровск и Санкт-Петербург. Об этом сообщил глава группы "Аэрофлот" Сергей Александровский в интервью телеканалу "Россия-24".

"Хотел отдельно отметить направления, которые пользуются наибольшей популярностью пассажиров на новогодние праздники. Основные направления топ-5 из Москвы - это Сочи, Калининград, Владивосток, Хабаровск и Санкт-Петербург", - сказал он.

Также гендиректор компании назвал самые популярные международные направления. "На международных направлениях - это Пхукет, Мале, Ереван, Стамбул и Дубай. Это топ-5 направлений, которые пользуются наибольшей популярностью в новогодние праздники", - рассказал Александровский.