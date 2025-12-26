"Яндекс" запустил сервис для прослушивания радио

В "Яндекс радио" пользователи смогут слушать более 300 радиостанций

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. "Яндекс" совместно с крупнейшими радиохолдингами запустил бета-версию сервиса для прослушивания радио, говорится в сообщении компании.

"Яндекс" в партнерстве с крупнейшими радиохолингами "ГПМ Радио", "ЕМГ" и "РМГ" представил бета-версию сервиса "Яндекс радио", - сказано в сообщении.

Отмечается, что сервис является бесплатным в формате мобильного приложения, доступен пользователям Android и iOS, а также веб-версии. В "Яндекс радио" пользователи смогут слушать более 300 радиостанций, распознавать треки, звучащие в эфире и добавлять их в свои плейлисты в "Яндекс музыке".