Росстандарт могут наделить полномочиями мониторинга промпродукции из реестра

В проекте постановления говорится, что ведомство может обеспечить возможность организации проверочных мероприятий на всей территории России

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Минпромторг России предложил наделить Росстандарт полномочиями по проведению проверочных мероприятий на соответствие промышленной продукции, включенной в реестр, статусу "российской промышленной продукции". Соответствующий проект постановления опубликован Минпромторгом в декабре на портале проектов нормативных правовых актов.

"Проектом постановления предусматривается создание механизма мониторинга соответствия производимой промышленной продукции требованиям, <…> и наделение Росстандарта полномочиями на реализацию указанного механизма и на проведение экспертиз реализуемой промышленной продукции", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Отмечается, что после включения промпродукции в реестр недобросовестные производители, используя номера реестровых записей из реестра такой продукции, могут реализовывать низколокализованную продукцию под видом подтвержденной российской промышленной продукции.

Таким образом, в настоящее время целесообразно усилить осуществление мониторинга соответствия производимой и реализуемой промышленной продукции, включенной в реестр и поставляемой потребителям, в целях подтверждения актуальности статуса "российской промышленной продукции". В документе говорится, что Росстандарт обладает широкой сетью территориальных органов и более чем 9,5 тыс. квалифицированных специалистов и может обеспечить возможность организации проверочных мероприятий на всей территории РФ.