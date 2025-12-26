Хуснуллин: в Донбассе и Новороссии на 30% выросли налоговые доходы в 2025 году

Вице-премьер отметил, что в субъектах продолжается запуск новых предприятий

Редакция сайта ТАСС

Зампред правительства РФ Марат Хуснуллин © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Рост налоговых доходов в регионах Донбасса и Новороссии за 2025 год составил порядка 30%, в субъектах продолжается запуск новых предприятий. Об этом в интервью телеканалу "Россия-24" сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"По налогам у нас воссоединенные территории приросли в среднем на 30% за год. То есть у нас идет хороший рост налогов, идет запуск предприятий. Конечно, много еще, что нужно сделать", - сказал он.

Хуснуллин подчеркнул, что развитие экономики в воссоединенных регионах является одной из приоритетных задач. Вице-премьер также отметил рост интереса предприятий к работе в Донбассе и Новороссии. "Это сейчас ключевая задача - запустить как можно больше предприятий в работу. Чем больше будет работать предприятий, тем лучше будет налоговая база. <…> Многие предприятия пока не работают, пока идут боевые действия, но мы видим все больше интереса инвесторов и надеемся, что это направление тоже будет активно развиваться", - добавил он.