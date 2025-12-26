Владивостокский морской порт планирует начать тестирование беспилотной техники

По словам управляющего директора ВМТП Ивана Радченко, также уделяется внимание использованию цифровых технологий и искусственного интеллекта

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 26 декабря. /ТАСС/. Владивостокский морской торговый порт (ВМТП) в ближайшие три года планирует начать тестировать беспилотную технику, которой операторы смогут управлять удаленно. Для этого изучат международный опыт, сообщил на встрече с журналистами управляющий директор ВМТП Иван Радченко.

ВМТП - крупнейший универсальный порт на Дальнем Востоке, а также крупнейший по контейнерообороту порт в России. Входит в транспортную группу Fesco, предприятие в контуре управления госкорпорации "Росатом".

"Мы изучаем возможность перехода на беспилотную технику, с выносом рабочего места непосредственно с техники в операционный машинный зал. Мы пытаемся подобрать наиболее комфортное решение для себя. Для меня лично это один из тех амбициозных проектов, к которым хотелось бы прикоснуться руками еще в этом десятилетии. Очевидно, мы в ближайшие два-три года поставим пилот, пилотный проект запустим и постараемся использовать ключевые мировые наработки в этом отношении", - сказал он.

Радченко отметил, что в западной части России контейнерные компании также уделяют внимание переходу на беспилотные технологии. "Такая схема позволяет минимизировать зависимость основных операций от количества квалифицированного персонала и обеспечивать их на определенном удалении, тогда, когда оператор работает на двух, трех, четырех кранах одновременно и осуществляет только ключевые операции, связанные с контактом передвижной техники с контейнером, а все остальное он делает самостоятельно", - уточнил он.

По его словам, ВМТП также уделяет внимание использованию цифровых технологий и искусственного интеллекта (ИИ) для работы. Причем большинство инициатив по внедрению тех или иных комплексов ИИ и информационной технологии поступает от сотрудников.

"Мы прежде всего сфокусированы на переход в цифру в части взаимоотношений с клиентами. Мы развиваем личный кабинет клиента торгового порта, в котором большинство услуг можно получить без личного присутствия и без личного обращения, без коммуникации непосредственно с работниками в виде обмена цифровыми материалами, заявлениями, запросами. Это, наверное, приоритет номер один. Второй кейс связан с облегчением и автоматизацией непосредственно процессов внутри порта. Они прежде всего связаны с обработкой контейнеров", - уточнил он.