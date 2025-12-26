Статья

Новый дизайн 1 тыс. рублей. ЦБ представил купюру с "Метеором" и мостом

Лицевая сторона банкноты осталась без изменений

Редакция сайта ТАСС

© Евгений Мессман/ ТАСС

Банк России презентовал обновленную банкноту в 1 тыс. рублей, передает корреспондент ТАСС.

Новые банкноты в ближайшее время будут выданы банкам, заявил на брифинге заместитель председателя ЦБ Сергей Белов.

ТАСС собрал основное об изменениях.

Новый дизайн

Лицевая сторона осталась без изменений, на ней изображен Нижегородский кремль.

Оборотная сторона купюры получила новый дизайн: на ней изображены теплоход на подводных крыльях "Метеор", Дворец земледельцев и Саратовский автомобильный мост через Волгу.

Поступление в обращение

Новая банкнота в 1 тыс. рублей будет появляться во всех регионах равномерно.

Банк России в ближайшее время выдаст банкам новые банкноты.

Настройка оборудования может занять от 1 до 1,5 года, после банкноты будут поступать "в более широкое обращение".

ЦБ допускает, что новая банкнота появится в широком обращении уже в конце 2026 года.

О внедрении полимерных купюр

ЦБ не планирует массовое внедрение полимерных банкнот, бумажные деньги больше подходят для наличного обращения.

О разработке новой банкноты в 500 рублей