Новый дизайн 1 тыс. рублей. ЦБ представил купюру с "Метеором" и мостом

Лицевая сторона банкноты осталась без изменений
Редакция сайта ТАСС
09:56
© Евгений Мессман/ ТАСС

Банк России презентовал обновленную банкноту в 1 тыс. рублей, передает корреспондент ТАСС.

Новые банкноты в ближайшее время будут выданы банкам, заявил на брифинге заместитель председателя ЦБ Сергей Белов.

ТАСС собрал основное об изменениях.

Новый дизайн

  • Лицевая сторона осталась без изменений, на ней изображен Нижегородский кремль.
  • Оборотная сторона купюры получила новый дизайн: на ней изображены теплоход на подводных крыльях "Метеор", Дворец земледельцев и Саратовский автомобильный мост через Волгу.

Поступление в обращение

  • Новая банкнота в 1 тыс. рублей будет появляться во всех регионах равномерно.
  • Банк России в ближайшее время выдаст банкам новые банкноты.
  • Настройка оборудования может занять от 1 до 1,5 года, после банкноты будут поступать "в более широкое обращение".
  • ЦБ допускает, что новая банкнота появится в широком обращении уже в конце 2026 года.

О внедрении полимерных купюр

  • ЦБ не планирует массовое внедрение полимерных банкнот, бумажные деньги больше подходят для наличного обращения.

О разработке новой банкноты в 500 рублей

  • Банк России обсуждает подходы к разработке новой банкноты в 500 рублей.
  • Даты голосования пока ней не определены.
 
