Новый дизайн 1 тыс. рублей. ЦБ представил купюру с "Метеором" и мостом
09:56
Банк России презентовал обновленную банкноту в 1 тыс. рублей, передает корреспондент ТАСС.
Новые банкноты в ближайшее время будут выданы банкам, заявил на брифинге заместитель председателя ЦБ Сергей Белов.
ТАСС собрал основное об изменениях.
Новый дизайн
- Лицевая сторона осталась без изменений, на ней изображен Нижегородский кремль.
- Оборотная сторона купюры получила новый дизайн: на ней изображены теплоход на подводных крыльях "Метеор", Дворец земледельцев и Саратовский автомобильный мост через Волгу.
Поступление в обращение
- Новая банкнота в 1 тыс. рублей будет появляться во всех регионах равномерно.
- Банк России в ближайшее время выдаст банкам новые банкноты.
- Настройка оборудования может занять от 1 до 1,5 года, после банкноты будут поступать "в более широкое обращение".
- ЦБ допускает, что новая банкнота появится в широком обращении уже в конце 2026 года.
О внедрении полимерных купюр
- ЦБ не планирует массовое внедрение полимерных банкнот, бумажные деньги больше подходят для наличного обращения.
О разработке новой банкноты в 500 рублей
- Банк России обсуждает подходы к разработке новой банкноты в 500 рублей.
- Даты голосования пока ней не определены.