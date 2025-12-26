Территорию бывших рынков под Ростовом-на-Дону застроят по проекту КРТ

Эти земли находятся в аресте, сообщил министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сергей Куц

Редакция сайта ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 декабря. /ТАСС/. Власти Ростовской области намерены отдать территорию бывших рынков под Ростовом-на-Дону под застройку по проекту комплексного развития территории (КРТ) после снятия с них ареста. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сергей Куц на пресс-конференции в региональном информационном центре "ТАСС Юг" в Ростове-на-Дону.

27 апреля 2021 года на рынках в Аксайском районе Ростовской области прошла проверка. После сотрудники правоохранительных органов ограничили доступ на рынки. Позднее выяснилось, что деятельность торговых объектов остановили по решению суда. В декабре 2022 года Аксайский районный суд Ростовской области во время предварительного слушания удовлетворил ходатайство обвинения и заключил под стражу 12 участников дела о незаконных ростовских рынках.

"Мы реально понимаем, что сегодня территория бывших аксайских рынков, она интересна для любого вида строительства и в том числе жилой застройки, потому что это ворота города Ростова-на-Дону со стороны московского направления и от нашего аэропорта. Поэтому мы к этой теме подходим очень сбалансированно и сейчас просто мы ожидаем. На сегодня земли находятся в аресте, они до конца не выведены из тех мероприятий, которые были начаты еще ранее. Но, конечно же, в наших планах эти земельные участки есть в развитии. Как только случится освобождение этих земель от вопросов, связанных с судебными делами, конечно же, мы будем там рассматривать только КРТ и никак по-другому", - сказал Куц.

В Ростове-на-Дону с 1 декабря 2024 года действовал запрет на выдачу разрешений на строительство многоквартирных домов, решение было принято главой региона Юрием Слюсарем из-за жалоб жителей на нехватку социальной инфраструктуры в новых жилых районах. С 2025 года власти Ростовской области приняли новую градостроительную политику с применением механизма КРТ, инвесторы теперь должны создавать объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур. Это решение законодательно утвердили депутаты регионального Заксобрания на сессии 23 декабря.