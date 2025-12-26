В Новгородской области заявили о снижении уровня бедности в 1,5 раза

Реализуется комплекс мер, направленный на улучшение благосостояния и рост доходов жителей региона, сообщил губернатор Александр Дронов

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 26 декабря. /ТАСС/. Уровень бедности в Новгородской области за последние годы значительно снизился: более чем в полтора раза - до 8,7% за последние пять лет. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дронов в интервью ТАСС.

"Вместе с развитием экономики региона удается ежегодно снижать численность жителей с низкими доходами. Уровень бедности составляет 8,7% при плановом значении 10,8%, это в полтора раза ниже, чем пять лет назад", - сказал Дронов.

По его словам, в Новгородской области реализуется комплекс мер, направленный на улучшение благосостояния и рост доходов жителей региона. Систематическая социальная поддержка позволяет ежегодно оказывать помощь не менее 170 тыс. жителей региона. "Сегодня пакет мер поддержки охватывает различные категории населения в различных жизненных ситуациях. Вместе с развитием экономики региона удается ежегодно снижать численность жителей с низкими доходами. Широкий пакет мер и федеральная поддержка позволяют семьям открывать свое дело и в городе, и на селе, возмещать расходы семьи на питание в школе, на подготовку детей к школе, за оплату жилищно-коммунальных услуг, получать по карте "Забота" скидки в магазинах, получать ежемесячное пособие на детей от государства", - добавил Дронов.

Как сообщили ТАСС в правительстве Новгородской области, активно развивается малое предпринимательство, в том числе посредством оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта. Через службу занятости открыл собственное дело 31 безработный гражданин. По направлению "Осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности" с 2020 года заключено 8 344 социальных контракта.

"Данное направление является одним из самых востребованных в регионе вместе с направлением по поиску работы. В результате реализации социальных контрактов организована работа в различных сферах деятельности: открыты пекарни, небольшие фабрики по изготовлению мебели, мастерские по изготовлению изделий из металла, кованных изделий", - пояснили в пресс-службе правительства. В следующем году планируется заключить 3 700 социальных контрактов на сумму 966,1 млн рублей.