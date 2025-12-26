"Астразенека" исполнила предупреждение ФАС

Служба потребовала прекратить содержащие признаки нарушения антимонопольного законодательства действия компании

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. "Астразенека фармасьютикалз" исполнила предупреждение Федеральной антимонопольной службы (ФАС), сообщили в пресс-службе ведомства.

"Ранее служба потребовала прекратить содержащие признаки нарушения антимонопольного законодательства действия компании, - уточнили в ФАС. - В ведомство обратилось АО "Биокад" - фармацевтическая компания - разработчик и производитель лекарственных препаратов, в том числе для терапии онкологических заболеваний. В феврале 2025 года общество получило разрешение Минздрава России на проведение клинических исследований разработанного лекарственного препарата BCD-267".

По данным ФАС, ООО "Астразенека фармасьютикалз" направило информационные письма в адрес заинтересованных ведомств и медицинских центров о высоком риске выведения этого дженерика на рынок в связи с его недостаточной изученностью. При этом содержание писем было выстроено таким образом, чтобы создать у адресатов впечатление о недопустимости и опасности проведения испытаний. Кроме того, позже сведения получили распространение в СМИ. АО "Биокад" считает, что таким образом конкурент пытался дискредитировать воспроизведенный лекарственный препарат перед его регистрацией.

ФАС России выдала ООО "Астразенека фармасьютикалз" предупреждение о прекращении действий, содержащих признаки нарушения закона о защите конкуренции.

"Компания прекратила распространение информации о рисках, связанных с проведением клинических испытаний препарата BCD-267, отозвала ранее направленные письма и опровергла содержащиеся в них сведения, а также отчиталась об исполнении предупреждения в установленный срок", - отметили в антимонопольном ведомстве.