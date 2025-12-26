Дронов: инвестиции в ОЭЗ "Новгородская" к 2030 году составят 100 млрд рублей

Новгородская область является стабильно привлекательным для инвестирования регионом, сообщил губернатор области

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 26 декабря. /ТАСС/. Общий объем инвестиций в проекты на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Новгородская" к 2030 году достигнет 100 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор Новгородской области Александр Дронов в интервью ТАСС.

"Мы рассчитываем, что до 2031 года число компаний-резидентов ОЭЗ увеличится вдвое, будет создано 5 000 высокопроизводительных рабочих мест. Объем инвестиций по проектам составит порядка 100 млрд рублей", - сказал Дронов.

По его словам, на текущий момент в ОЭЗ 15 резидентов. За последние два года статус резидента получили сразу семь компаний, а в 2025 году удалось привлечь инвестора из Казахстана. В результате производство металлических порошков, специальных красок и их компонентов перенесено на территорию ОЭЗ "Новгородская".

"С момента функционирования ОЭЗ для ее резидентов действует ряд федеральных льгот и наши, региональные: в первые семь лет после получения первой прибыли резиденты освобождены от уплаты налога на прибыль в бюджет области. В дальнейшем на весь период резидентства действует льготная ставка - не более 13,5%", - сообщил Дронов.

Наряду с этим резидентам - субъектам малого и среднего предпринимательства доступны льготные займы по региональным спецпрограммам поддержки бизнеса. "И, конечно же, коллеги из управляющей компании ОЭЗ и Агентства развития Новгородской области оказывают консультационную поддержку по любым аспектам: от подготовки документов на получение статуса резидента до решения вопросов, возникающих в процессе осуществления деятельности", - добавил он.

По словам главы региона, в Новгородской области ключевые инструменты привлечения инвестиций - особая экономическая зона "Новгородская" и территория опережающего развития "Боровичи", где инвесторам предоставляются налоговые преференции и площадки с необходимой инфраструктурой. На данный момент в регионе реализуют 185 инвестиционных проектов на общую сумму свыше 132 млрд рублей.

"Наши преимущества - выгодное логистическое положение между Москвой и Санкт-Петербургом с доступом к федеральным трассам М-10 и М-11, индивидуальная работа с каждым инвестором. Дополнительным преимуществом станет запуск высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург. Это, в свою очередь, откроет для инвесторов уникальные возможности", - пояснил Дронов.

По его словам, Новгородская область стабильно привлекательный для инвестирования регион. "Наша экономика не сырьевая, а промышленная - 37,1% ВРП формирует обрабатывающая промышленность, что делает ее более сбалансированной и устойчивой", - пояснил губернатор.