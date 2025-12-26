"Магнит" уберет с прилавков напиток "Алое вера" из-за обнаруженного ацетона

Ритейлер утверждает, что вся продукция поставщика, отправившая партию товара с содержанием опасного для здоровья вещества, исчезнет из продажи в магазинах сети в течение нескольких часов

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. "Магнит" в течение нескольких часов уберет с прилавков всю продукцию поставщика, отправившего партию напитка "Алое вера" с содержанием ацетона. Также его блокируют во всех магазинах сети, чтобы полностью исключить вероятность покупки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе сети.

"Мы прямо сейчас снимаем с реализации всю продукцию данного поставщика, в том числе "Алое вера", блокируем продажу данной позиции на кассах во всех магазинах "Магнит", чтобы полностью исключить вероятность ее покупки. Эта продукция исчезнет с прилавков в течение нескольких часов", - сказано в сообщении.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил о том, что в четырех бутылках напитка "Алоэ вера" обнаружен ацетон. Это выяснили сотрудники московского "Магнита", вскрыв всю партию.

В пресс-службе также отметили, что в ближайшее время "Магнит" проведет лабораторные исследования и анализ этой продукции на предмет соответствия всем необходимым требованиям и нормам качества. "Кроме того, мы находимся в тесном контакте с поставщиком товара для выяснения всех обстоятельств и планируем срочную внеплановую проверку и аудит производства", - рассказали представители сети.