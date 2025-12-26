Хуснуллин сообщил о работе с застройщиками в рамках отмены моратория на штрафы

Сумма штрафов, которая накопилась, превышает 100 млрд рублей, отметил вице-премьер

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Власти активно работают с застройщиками в рамках отмены моратория на штрафы, чтобы они быстрее достроили свои дома. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин в интервью на "России-24".

"Мы сейчас всеми силами с губернаторами на штабе рассматриваем каждого застройщика, чтобы они быстрее закончили свои дома и чем им можно помочь", - отметил Хуснуллин.

Сумма штрафов, которая накопилась, превышает 100 млрд рублей, добавил вице-премьер. "Если их разово предъявить застройщикам, то они не смогут выплатить эти штрафы, не смогут достроить дома. Соответственно, под угрозу попадут средства дольщиков, которые через эскроу-счета вложили деньги в строительство домов. Мы договорились, что в ручном режиме будем каждым домом заниматься и достраивать дома", - добавил Хуснуллин.

По его словам, решение ввести мораторий на штрафы для застройщиков, принятое несколько лет назад, было правильным, об этом говорят объемы введенного жилья. "Мы действительно два года назад приняли решение не взимать штрафы. Почему мы это сделали? Для того чтобы застройщики могли гарантированно за средства граждан достроить дома. У нас ввод минус 2% подтверждает, что решение было правильным", - объяснил вице-премьер.