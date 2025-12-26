Мантуров: рост торговли на основных электронных площадках РФ составил 30%

Объем электронной торговли достиг 13,5 трлн рублей, отметил первый вице-премьер

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Рост торговли на основных электронных площадках РФ составил 30%, объем электронной торговли достиг 13,5 трлн рублей, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров в интервью "России-24".

"Это отдельное направление, где мы также видим рост. У основных электронных торговых площадок рост составил около 30%, объем электронной торговли в целом на сегодняшний день примерно 13,5 триллионов рублей", - сказал он.