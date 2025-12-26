"Северсталь" не прогнозирует роста потребления металла в России в 2026 году

Металлопотребление в России упало на 14%, заявил генеральный директор компании Александр Шевелев

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. "Северсталь" не видит предпосылок для увеличения металлопотребления на российском рынке в 2026 году. Об этом заявил генеральный директор компании Александр Шевелев в видеообращении к сотрудникам.

"Металлопотребление на ключевом для нас внутреннем рынке упало на 14%. Мы не видим предпосылок для увеличения спроса в следующем году", - отметил он.

Шевелев охарактеризовал текущую ситуацию на рынке как "кризисную". Однако он подчеркнул, что, несмотря на внешние вызовы, "Северсталь" сохраняет финансовую и операционную устойчивость.

Ранее в компании сообщали, что по итогам 2025 года минимальный уровень металлопотребления в России составит 37,8 млн тонн, что на 14% ниже показателя 2024 года (44 млн тонн). Согласно прогнозам, зафиксированным в презентации компании, в следующем году ожидается дальнейшее снижение потребления. Некоторое "потепление" на рынке возможно лишь во второй половине 2026 года, а полноценное восстановление отрасли прогнозируется не ранее 2027 года.

"Северсталь" - вертикально интегрированная горнодобывающая и металлургическая компания, один из крупнейших производителей стали в России. Ключевой актив компании - Череповецкий металлургический комбинат, производственная мощность которого составляет около 12 млн тонн стали в год.

Основной акционер "Северстали" - Алексей Мордашов (владеет примерно 77,03% акций компании).