Мантуров: доля торговли РФ с дружественными странами составляет 80%

В 2021 году показатель составлял около 60%, рассказал первый вице-премьер

Первый зампред правительства РФ Денис Мантуров © Валерий Шарифулин/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Доля торговли России с дружественными странами достигла 80%, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью телеканалу "Россия-24".

По его словам, в 2021 году показатель составлял около 60%. "На сегодняшний день мы вышли на показатель 80%. Имеется в виду со странами СНГ, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Средней Азии, Африки", - отметил Мантуров.

"И эта тенденция развивается достаточно активно, наши компании перестраивают свои маршруты и кооперационные цепочки", - добавил первый вице-премьер.