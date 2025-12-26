Мантуров: авторынок РФ снизится на 19%

Объем рынка составляет 1,45 млн автомобилей, рассказал первый вице-премьер

Редакция сайта ТАСС

Первый зампред правительства РФ Денис Мантуров © Кристина Кормилицына/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Продажи новых автомобилей всех сегментов в России по итогам 2025 года снизятся на 19%, до около 1,45 млн единиц. При этом рынок легковых автомобилей снизится на 16%, до 1,27 млн штук, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью телеканалу "Россия-24".

"Если говорить в целом о рынке, то произошло снижение в целом на 19%. Объем рынка - около 1 млн 450 тыс. автомобилей, это по всем сегментам, но, в частности, по легковым - это 1 млн 270 тыс. автомобилей, снижение чуть меньше, около 16%", - сказал он.